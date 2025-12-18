«Мы рискуем своей жизнью»: Роспотребнадзор Ямала шокирован качеством питания в кафе и ресторанах

В 87 точках общепита выявили нарушения.
В ЯНАО качество услуг общественного питания вызывает серьезную тревогу у контролирующих органов. В течение 2025 года в кафе и ресторанах округа провели 119 проверок, в 87 из них найдены нарушения санитарных норм. Продукция общепита, доставляемая через маркетплейсы, не подлежит проверке Роспотребнадзора. Об этом сообщила в ходе заседания окружного парламента руководитель надзорного ведомства Людмила Нечепуренко.
«К сожалению, общественное питание резко поменяло свою направленность — ямальцы перешли на доставку продукции, в том числе пиццы и прочего. Все эти маркетплейсы неконтролируемы нами, мы туда не вхожи. Мы туда идем, когда уже [зафиксированы] групповые заболевания», — сообщила в ходе выступления руководитель окружного управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.
По словам спикера, сотрудники управления провели в кафе и ресторанах округа 119 проверок в течение 2025 года. В 87 точках общепита выявили нарушения. Приостановили деятельности у шести объектов питания, где выявлены серьезные групповые заболевания. Роспотребнадзор отметил также низкий уровень правовой грамотности предпринимателей, в том числе выходцев из стран Ближнего зарубежья.
«Безграмотные предприниматели, которые выходцы не из нашей территории, порой без знания русского языка. Я уже молчу про знание нормативных документов, когда мы идем в кафе, — и это не только на Ямале, — мы рискуем своей жизнью. Можно подхватить очень серьезную кишечную инфекцию. Очень», — сказала Людмила Нечепуренко.
Она попросила депутатов обращать внимание на работу организаций общепита. С этим же пожеланием она обратилась и к главам муниципальных образований. «Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы чрезвычайных ситуаций не было у вас», — отметила спикер.
Также Роспотребнадзор нашел и другие болевые точки отрасли в ЯНАО: это нехватка персонала на пищеблоке, занижение объема порций, несоблюдение условий хранения продуктов питания.