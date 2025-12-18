Верховный суд не разрешил водителям управлять механикой при одном условии: о чем речь

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что водителям запрещено принимать некоторые препараты перед тем, как садиться за руль. К ним относятся лекарства, содержащие производные барбитуровой кислоты. При обнаружении таких веществ в организме водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Воропаев добавил, что большинство медикаментов попадают под действие этого постановления.