Верховный суд не разрешил водителям управлять механикой при одном условии: о чем речь

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность запрета на управление автомобилями с механической коробкой передач для водителей, у которых отсутствует большой палец. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Поводом для разбирательства стал иск жителя Красноярского края, который требовал признать незаконным пункт правительственного перечня медицинских показаний. Этот документ, вступивший в силу в сентябре 2025 года, устанавливает, что гражданин, лишенный двух фаланг большого пальца на руке, может управлять только транспортным средством с автоматической трансмиссией.
Истец, владеющий автомобилем с механической коробкой, утверждал, что оспариваемая норма не учитывает его личные возможности. Ему отказали в выдаче медицинской справки для получения водительского удостоверения из-за отсутствия двух пальцев до фаланг на правой руке, что, по мнению медиков, лишает его физической способности захватывать предметы.
Верховный суд отказал в удовлетворении иска, постановив, что оспариваемый документ не противоречит законодательству и принят в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В пресс-службе подчеркнули, что нормы перечня призваны гарантировать всестороннюю безопасность на дорогах для всех участников движения.
Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что водителям запрещено принимать некоторые препараты перед тем, как садиться за руль. К ним относятся лекарства, содержащие производные барбитуровой кислоты. При обнаружении таких веществ в организме водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Воропаев добавил, что большинство медикаментов попадают под действие этого постановления.
Кроме того в России с 1 сентября изменился перечень медицинских противопоказаний для водителей. Туда добавили общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия.