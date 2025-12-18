Раскрыто, что Долина до сих пор не покинула спорную квартиру в Хамовниках

Певица Лариса Долина продолжает проживать в квартире в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда, который оставил спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье.
По данным стороны Лурье, после заседания в высшей судебной инстанции представители артистки на связь не выходили. При этом на 25 декабря в Мосгорсуде назначено заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о принудительном выселении Долиной. До этой даты она сохраняет возможность съехать добровольно.
История вокруг квартиры в центре Москвы получила широкий общественный резонанс летом прошлого года. Тогда Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По версии следствия, злоумышленники в течение нескольких месяцев убеждали певицу продать недвижимость и перевести деньги на якобы безопасные счета. Средства от сделки, как утверждается, были переданы курьеру. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн рублей.
Фигурантов дела задержали и осудили. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил четверых обвиняемых к реальным срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил каждому штраф в размере 900 тыс. рублей.
Параллельно Долина попыталась оспорить сделку купли-продажи квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности, из-за чего покупательница Лурье фактически осталась и без жилья, и без уплаченных средств. Это решение поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд.
Однако Верховный суд отменил вердикты нижестоящих инстанций и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долину обязали освободить жилье. Если этого не произойдет добровольно, вопрос будет решаться в рамках процедуры принудительного выселения.
Читайте также: Народный артист РФ заявил, что не готов делить свои квадратные метры с Долиной.