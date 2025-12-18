Раскрыто, что Долина до сих пор не покинула спорную квартиру в Хамовниках

История вокруг квартиры в центре Москвы получила широкий общественный резонанс летом прошлого года. Тогда Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По версии следствия, злоумышленники в течение нескольких месяцев убеждали певицу продать недвижимость и перевести деньги на якобы безопасные счета. Средства от сделки, как утверждается, были переданы курьеру. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн рублей.