Автовладельцев в Башкирии ждут изменения при оплате транспортного налога

В республике для граждан предусмотрена льгота в виде пониженной ставки транспортного налога, однако с 1 января 2026 года она будет действовать только для добросовестных налогоплательщиков. Такие изменения внесли в региональный закон «О транспортном налоге» в ноябре прошлого года.