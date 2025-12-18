Автовладельцев в Башкирии ждут изменения при оплате транспортного налога

В республике для граждан предусмотрена льгота в виде пониженной ставки транспортного налога, однако с 1 января 2026 года она будет действовать только для добросовестных налогоплательщиков. Такие изменения внесли в региональный закон «О транспортном налоге» в ноябре прошлого года.
Так, если гражданин по состоянию на 1 января 2026 года будет иметь задолженность перед бюджетом, то транспортный налог за 2025 год ему рассчитают без применения пониженной ставки. Соответственно, расходы на уплату налогов увеличатся.
Например, если транспортный налог за автомобиль Lada Granta с мощностью двигателя 87 л. с. по пониженной ставке составляет 870 рублей за год, то должнику придется уплатить уже 2175 рублей. Аналогично за Kia Rio с мощностью двигателя 123 л. с. по пониженной ставке налог составляет 2460 рублей, без применения пониженной ставки — 4305 рублей.
«Если до конца текущего года имеющиеся долги по налогам не будут погашены, налогоплательщики не смогут воспользоваться пониженной ставкой по транспортному налогу», — подчеркнули в УФНС по РБ.
Проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ», а также в налоговых инспекциях.
Ранее в Башкирии участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу, сообщал Башинформ.