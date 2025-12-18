Игорь Кобзев: Решение по передаче имущества «Облкоммунэнерго» отложено на один год

Напомним, в сентябре 2025 года Правительство Российской Федерации выпустило постановление, в котором изменены критерии отнесения электросетевых организаций к территориальным. Имущество областного государственного учреждения должно было безвозмездно перейти системообразующей территориальной сетевой организации, которой в Иркутской области на 2025−2029 годы определено АО «Иркутская электросетевая компания». «Благодаря сплоченной позиции и активному диалогу с федеральным центром, участию в решении вопроса полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева нам удалось отстоять интересы региона в ключевом вопросе — сохранении контроля над “Облкоммунэнерго”. Буквально вчера я вернулся из Москвы с обнадеживающими новостями: наши аргументы были услышаны, мы нашли понимание по этому важному для Иркутской области вопросу. Решение по передаче имущества “Облкоммунэнерго” отложено на один год. Ждем официального распоряжения Правительства Российской Федерации. За это время мы должны определиться, как эта структура будет работать в новых экономических реалиях», — сказал Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что постановление Правительства РФ направлено на консолидацию электросетевого рынка и повышение надежности электроснабжения населения. Системообразующими территориальными сетевыми организациями в регионах определены крупнейшие сетевые предприятия. Однако если в других субъектах Российской Федерации они являются государственными, то АО «Иркутская электросетевая компания» — частная компания, уточняет пресс-служба Правительства региона. «Ситуация неоднозначная, здесь нельзя торопиться. Нужны взвешенные решения, в том числе — для коллектива “Облкоммунэнерго”, а это более 1800 человек», — подчеркнул Губернатор.