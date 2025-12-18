В Перми изменят расписание движения четырех автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщил об изменении расписания движения нескольких автобусных маршрутов. Изменения ввели по многочисленным обращениям пассажиров.
На маршрутах № 48 «Чусовской водозабор — микрорайон Январский» и № 73 «Микрорайон Январский — микрорайон Заозерье» корректировку расписания ввели с 18 декабря. Изменения затронут будние дни для синхронизации с прибытием пригородных электропоездов, а также в связи с меняющейся дорожной обстановкой.
На маршруте № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» изменения вступят в силу с 22 декабря, № 77 «Микрорайон Левшино — улица Мильчакова» — 23 декабря. Их введут по будним дням после обращений работников промышленных предприятий города.
С 15 декабря также скорректировали расписание будних дней автобусов маршрута № 57 «Микрорайон Крохалева — Биомед».
Ранее гордума разрешила властям Перми передать в собственность края 33 автобуса VOLGABUS. Балансовая стоимость переданной техники составила 319 млн рублей.