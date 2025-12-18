В Перми изменят расписание движения четырех автобусных маршрутов

На маршрутах № 48 «Чусовской водозабор — микрорайон Январский» и № 73 «Микрорайон Январский — микрорайон Заозерье» корректировку расписания ввели с 18 декабря. Изменения затронут будние дни для синхронизации с прибытием пригородных электропоездов, а также в связи с меняющейся дорожной обстановкой.