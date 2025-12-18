Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми изменят расписание движения четырех автобусных маршрутов

Корректировки введут по обращениям пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта сообщил об изменении расписания движения нескольких автобусных маршрутов. Изменения ввели по многочисленным обращениям пассажиров.

На маршрутах № 48 «Чусовской водозабор — микрорайон Январский» и № 73 «Микрорайон Январский — микрорайон Заозерье» корректировку расписания ввели с 18 декабря. Изменения затронут будние дни для синхронизации с прибытием пригородных электропоездов, а также в связи с меняющейся дорожной обстановкой.

На маршруте № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» изменения вступят в силу с 22 декабря, № 77 «Микрорайон Левшино — улица Мильчакова» — 23 декабря. Их введут по будним дням после обращений работников промышленных предприятий города.

С 15 декабря также скорректировали расписание будних дней автобусов маршрута № 57 «Микрорайон Крохалева — Биомед».

Ранее гордума разрешила властям Перми передать в собственность края 33 автобуса VOLGABUS. Балансовая стоимость переданной техники составила 319 млн рублей.