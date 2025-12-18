Подпорная стена у опасного склона в красноярском Студгородке готова на 85%

Напомним, многострадальный склон в районе домов жилых домов на улице Дачная и 2-я Огородная сползает с 2020 года. В прошлом году для его укрепления несколько раз искали исполнителя, но торги закончились ничем. В этом году муниципальный контракт заключили с компанией из Ярославля, подрядчик приступил к работам в сентябре. Курирует процесс МКУ «Управление капитального строительства».