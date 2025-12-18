Подпорная стена у опасного склона в красноярском Студгородке готова на 85%

В Октябрьском районе Красноярска продолжаются работы по укреплению многострадального опасного склона у дома № 35 по улице Дачная — в настоящее время подпорная стена готова на 85%.
«Сейчас подрядчик сейчас завершает установку арматурного каркаса и заливает бетонную смесь. Этим работам поспособствовала погода, тем не менее, раствор приходится подогревать для равномерного застывания. Ведется постоянный контроль», — рассказали в Телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».
Подпорная стена у 35-го дома на Дачной состоит из шпунта — металлического профиля, погруженного на 6 метров в грунт, арматурного каркаса, бетонной смеси и шапочного бруса. После укрепления склона строители приступят к аналогичным работам со стороны улицы 2-я Огородная.
Также сообщается о завершении работ по замене коммунальных сетей на 2-ой Огородной, на участке в районе домов №№ 22а, 24 и 25. Это необходимо для полного исключения вероятности подтопления участков.
Напомним, многострадальный склон в районе домов жилых домов на улице Дачная и 2-я Огородная сползает с 2020 года. В прошлом году для его укрепления несколько раз искали исполнителя, но торги закончились ничем. В этом году муниципальный контракт заключили с компанией из Ярославля, подрядчик приступил к работам в сентябре. Курирует процесс МКУ «Управление капитального строительства».