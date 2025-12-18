Пермский автодилер оформил контроль над активом в Удмуртии

ООО «Автосеть Ижевск» с основным видом деятельности «Розничная торговля легковыми автомобилями в специализированных магазинах» основано в 2018 году. Выручка в 2024 году у компании составила 916 млн руб. при чистой прибыли 2 млн руб. В 2025 году ООО перенесло юридический адрес в Ижевск, на Воткинское шоссе, 170. Здесь расположен автосалон «Форвард-Авто» по продаже Lada. О том, что «Форвард-Авто» стал дилером «АвтоВАЗа» в Ижевске, сообщалось в 2018 году.