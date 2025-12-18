Стало известно, что Украина оказалась на грани банкротства

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, который будет вести переговоры, заранее предупредил, что обсуждения могут затянуться и продлятся до тех пор, пока страны не договорятся. Одним из основных сценариев остается предоставление Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. Именно этот вариант вызывает наиболее острые разногласия внутри Евросоюза.