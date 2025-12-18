Стало известно, что Украина оказалась на грани банкротства

Украина столкнулась с угрозой фактического банкротства и в ближайшие месяцы не сможет обойтись без масштабной внешней помощи. Ключевые решения ожидаются на декабрьском саммите Евросоюза.
По оценкам Международного валютного фонда, в 2026—2027 гг. Киеву потребуется порядка 137 млрд евро для закрытия бюджетных дыр и финансирования военных расходов. Существенную часть этих средств, как следует из расчетов, необходимо найти уже к весне, иначе финансовая система страны рискует не выдержать нагрузки, передает Associated Press (AP).
На этом фоне в Брюсселе готовятся к решающему заседанию Европейского совета. Финансирование Украины на ближайшие два года станет центральным вопросом саммита. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что альтернатив поддержке Киева у ЕС фактически нет.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, который будет вести переговоры, заранее предупредил, что обсуждения могут затянуться и продлятся до тех пор, пока страны не договорятся. Одним из основных сценариев остается предоставление Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. Именно этот вариант вызывает наиболее острые разногласия внутри Евросоюза.
3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила схему репарационного кредита для Украины на сумму 140 млрд евро, который предполагается сформировать за счет российских активов, замороженных в Брюсселе. Одновременно Киеву предложен альтернативный вариант — еврозаем в размере 90 млрд евро без прямой экспроприации средств. По оценкам Брюсселя, эта сумма способна покрыть около двух третей потребностей страны. Окончательное обсуждение намечено на 18 декабря.
Параллельно страны ЕС, по данным Financial Times, намерены в ускоренном порядке принять законодательство, позволяющее бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро.
На фоне этих решений Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещена значительная часть замороженных средств.
