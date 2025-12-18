Сказка кончилась — во Владивостоке решили судьбу стройки на Героев Хасана

Сейчас оба участка разделяет новостройка и другие многоквартирные дома с деревянными бараками. Но в какую сторону мэрия захочет развивать этот участок? Пойдет по пути объединения территорий в КРТ (комплексное развитие территорий), как это было сделано на Спортивной? Возможно. Однако, как уже показала практика, несмотря на проработанные КРТ, они с легкостью отменяются, когда к документам возникают вопросы от прокурора.