Сказка кончилась — во Владивостоке решили судьбу стройки на Героев Хасана

В декабре мэрия Владивостока опубликовала постановление, в котором отменила другой документ от 2023 года «Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Талалихина, 6, 8, 9, 10, Героев Хасана, 30, 32». Основанием для признания документации утратившей силу стало расторжение договора о развитии застроенной территории от 30 августа 2021.
Профильные телеграм-каналы сразу бросились иронизировать на этот счет. Так, тг-канал НедвижкаVDK пишет: «Очередная красивая градостроительная сказка Владивостока закончилась, не успев начаться». Что ж, тяжело не согласится. Так что же не устроило чиновников в планах прекрасного будущего? Упреки со стороны градостроительного совета касались мест на парковках, путаницы с социальной инфраструктурой, а именно с нормами для будущего детского сада, и отсутствия нормальных пешеходных связей в проекте.
Сразу складывается ощущение, может даже и неверное, но сердцу не прикажешь — что кто-то захотел поднять прибыли по максимуму, забыв о том самом комфорте для жителей, идею которого неустанно продвигают в массы руководители города и края. В итоге превратив светлые пожелания о развитии города в этакую неосуществимую мечту.
«В связи с этим проект решено отправить на доработку для последующего повторного рассмотрения», — сообщалось на официальном сайте мэрии Владивостока после градостроительного совета.
Однако к началу декабря местные власти видимо решили не наступать на старые грабли, и вообще отменили все ранее принятые постановления.
В результате на месте остались бараки, пустыри под старыми бараками и отличные натурные локации для постапокалиптических сериалов.
Любопытно, что улица Героев Хасана давно живет в режиме «постоянной угрозы переезда в светлое урбанистическое будущее». Так, в прошлом году на соседнем участке дважды провели общественные слушания по «убыли нескольких домов». Под «убыль» тогда попали сразу четыре многоквартирных дома вместе с людьми, ипотеками и всем нажитым.
На второй попытке «убыль» домов поддержали 129 голосов, против 56. Нюанс в деталях. «Против» почти поголовно выступили жители домов. А значительная часть голосов «за» пришлась на объекты муниципальной собственности: подпорные стены, электрокабели, участки
Сейчас оба участка разделяет новостройка и другие многоквартирные дома с деревянными бараками. Но в какую сторону мэрия захочет развивать этот участок? Пойдет по пути объединения территорий в КРТ (комплексное развитие территорий), как это было сделано на Спортивной? Возможно. Однако, как уже показала практика, несмотря на проработанные КРТ, они с легкостью отменяются, когда к документам возникают вопросы от прокурора.