До 5 млн рублей: челябинцы перед Новым годом активно скупают жилье

Челябинские квартиры в новостройках за год подорожали на 17%. Квартиры в новостройках в городе продаются в среднем по 8 680 000 рублей, по 160 000 рублей за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке в Челябинске можно приобрести за 108 000 рублей. В среднем вторичную квартиру сейчас можно купить за 5 823 000 рублей.