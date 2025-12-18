До 5 млн рублей: челябинцы перед Новым годом активно скупают жилье

В октябре-ноябре продажи квартир выросли на 30%
Челябинцы в октябре-ноябре 2025 года стали активно скупать жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке. Продажи квартир по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 30%, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске в октябре-ноябре у нас произошло оживление. Продажи жилой недвижимости увеличились по сравнению с сентябрем на 30%. Это можно увидеть и по агрегаторам рекламы, очень хорошо сократилось число выставленных на продажу квартир», — сообщила Шатрукова.
Также Шатрукова отметила, что лучше всего горожане покупают недорогую недвижимость стоимостью до пяти миллионов рублей. С рынка раньше всего уходят квартиры-студии или однокомнатное жилье.
Челябинские квартиры в новостройках за год подорожали на 17%. Квартиры в новостройках в городе продаются в среднем по 8 680 000 рублей, по 160 000 рублей за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке в Челябинске можно приобрести за 108 000 рублей. В среднем вторичную квартиру сейчас можно купить за 5 823 000 рублей.