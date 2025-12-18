Тюменцам разрешили бесплатно оставлять машины на некоторых платных парковках

Тюменцам разрешили на час бесплатно оставлять машины на платных парковках возле больниц и детских садов.
Депутаты Тюменской областной думы приняли законопроект, согласно которому автовладельцы смогут на час оставлять свои машины на платных парковках возле социальных учреждений. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент URA.RU Глеб Хорин. Ранее с этой инициативой выступила прокуратура Тюменской области.
«Депутаты Тюменской областной думы поддержали законопроект прокуратуры. Решение было принято», — сообщил Глеб Хорин из зала заседаний регионального парламента.
Тюменская областная дума также поддержала другой законопроект регионального управления прокуратуры. Согласно которому был расширен список льгот для многодетных, участников специальной военной операции и др.
«Предложено дополнить законы исключением из правила об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. Так, гражданин сможет повторно получить бесплатно земельный участок, если ранее предоставленный пострадает от ЧС природного и техногенного характера и не сможет использоваться по целевому назначению и разрешенному использованию», — указано в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что тюменцы смогут бесплатно оставлять машины на платных парковках возле социальных учреждений. Временной интервал для стоянки вблизи соцобъектов составит один час с момента въезда автомобиля.