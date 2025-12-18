Тюменцам разрешили бесплатно оставлять машины на некоторых платных парковках

«Предложено дополнить законы исключением из правила об однократном бесплатном предоставлении земельных участков. Так, гражданин сможет повторно получить бесплатно земельный участок, если ранее предоставленный пострадает от ЧС природного и техногенного характера и не сможет использоваться по целевому назначению и разрешенному использованию», — указано в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.