Свердловские риелторы привлекли ФСБ к отмене сделок

Риелторы обращались в силовые структуры, когда сомневались в законности сделки.
В Свердловской области были случаи, когда при продаже квартиры приходилось привлекать силовые структуры. Об этом рассказал директор агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге Александр Бабушкин.
«У нас было несколько ситуаций — две в 2024 и одна в 2025 году, когда мы привлекали полицию и ФСБ и предотвращали сделки, потому что считали, что люди подвержены каким-то влияниям. Но в целом я считаю, что рынок устойчивый, активный», — заявил Бабушкин.
Также он подчеркнул, что большая часть снижения сделок связано со стоимостью ипотечных кредитов: сейчас на вторичном рынке нет субсидированных программ, поэтому клиенты ведут себя сдержанно и осторожно. «За 2024−2025 год были ситуации, и даже с учетом резонансного кейса [певицы Ларисы Долиной] мы слышим опасения покупателей и продавцов, они немного встрепенулись, но какого-то морального падения, недоверия к системности проверок, проведения сделок нет», — заявил Бабушкин.
Рынок вторичного жилья в России изменился из ‑за «эффекта Долиной»: певица Лариса Долина под влиянием мошенников продала квартиру, а затем через суд добилась признания сделки недействительной, что поставило под вопрос защиту добросовестных покупателей. После этого стоимость юридического сопровождения сделок выросла в разы, участники рынка стали активнее привлекать риелторов, нотариусов и силовые структуры для дополнительных проверок.