В мэрии прокомментировали просьбы поднять цену на проезд в автобусах

Компании-перевозчики Владивостока повторно направили в городскую администрацию обращения с просьбой повысить стоимость проезда. В своих расчётах они указывают экономически обоснованный тариф от 75 до 82 рублей, однако в мэрии, по данным источника издания «РБК», рассматривают более сдержанный вариант — не выше 60 рублей.