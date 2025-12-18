В мэрии прокомментировали просьбы поднять цену на проезд в автобусах

Компании-перевозчики Владивостока повторно направили в городскую администрацию обращения с просьбой повысить стоимость проезда. В своих расчётах они указывают экономически обоснованный тариф от 75 до 82 рублей, однако в мэрии, по данным источника издания «РБК», рассматривают более сдержанный вариант — не выше 60 рублей.
В пресс-службе администрации подтвердили получение документов и сообщили, что обращение находится на рассмотрении профильных специалистов.
«Проводится анализ расходов перевозчиков для соблюдения баланса интересов как пассажиров общественного транспорта, так и транспортных предприятий», — отметили в мэрии.
Согласно информации, полученной редакцией издания «РБК», наиболее вероятной датой повышения является 1 января 2025 года. Обсуждаются варианты установления тарифа на уровне 45 рублей при оплате транспортной картой и 60 рублей — за наличный расчёт.
При этом запросы самих предпринимателей существенно выше. В нескольких документах, направленных на имя главы города, компании приводят расчёты, согласно которым объективная стоимость поездки должна составлять от 75 до 82 рублей.
Это уже не первое подобное обращение перевозчиков за текущий год. Предыдущая инициатива о повышении тарифов поступала в администрацию Владивостока в начале лета.