Правительство выделило 452 миллиона рублей на безопасность белорусов

Совмин выделил более 452 миллионов рублей на программу по безопасности белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство выделило 452 миллиона рублей на безопасность белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.

Совет министров утвердил Государственную программу «Инфраструктура безопасности населения» на 2026 — 2030 годы. Постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.

«Объем финансирования Государственной программы на 2026 — 2030 годы составляет 452,02 миллиона рублей (в том числе республиканский бюджет — 390,02 млн. рублей, местный бюджет — 62,0 млн. рублей)», — уточнили в сообщении.

Государственная программа состоит из двух подпрограмм. Первая называется «Развитие спасательной инфраструктуры». В частности, ей предусмотрена реализации задачи по реконструкции здании и сооружений МЧС для хранения и обслуживания пожарной аварийно-спасательной техники, по строительству.

Вторая подпрограмма — «Радиационная безопасность». Она предусматривает реализацию задач по обеспечению радиационной защиты, безопасности (к примеру, проводятся мероприятия, направленные на научно-техническую поддержку в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и так далее). Постановление Совмина было подготовлено в целях обеспечения безопасности белорусов, а также нейтрализации угроз национальной безопасности, которые вызваны наличием объектом ядерного наследия.

Ранее Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год.

Тем временем базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026.

А еще Минтруда сказало, что зарплаты бюджетников увеличатся на 14% в Беларуси.