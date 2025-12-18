Правительство выделило 452 миллиона рублей на безопасность белорусов

Вторая подпрограмма — «Радиационная безопасность». Она предусматривает реализацию задач по обеспечению радиационной защиты, безопасности (к примеру, проводятся мероприятия, направленные на научно-техническую поддержку в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и так далее). Постановление Совмина было подготовлено в целях обеспечения безопасности белорусов, а также нейтрализации угроз национальной безопасности, которые вызваны наличием объектом ядерного наследия.