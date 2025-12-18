Правительство выделило 452 миллиона рублей на безопасность белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.
Совет министров утвердил Государственную программу «Инфраструктура безопасности населения» на 2026 — 2030 годы. Постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.
«Объем финансирования Государственной программы на 2026 — 2030 годы составляет 452,02 миллиона рублей (в том числе республиканский бюджет — 390,02 млн. рублей, местный бюджет — 62,0 млн. рублей)», — уточнили в сообщении.
Государственная программа состоит из двух подпрограмм. Первая называется «Развитие спасательной инфраструктуры». В частности, ей предусмотрена реализации задачи по реконструкции здании и сооружений МЧС для хранения и обслуживания пожарной аварийно-спасательной техники, по строительству.
Вторая подпрограмма — «Радиационная безопасность». Она предусматривает реализацию задач по обеспечению радиационной защиты, безопасности (к примеру, проводятся мероприятия, направленные на научно-техническую поддержку в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и так далее). Постановление Совмина было подготовлено в целях обеспечения безопасности белорусов, а также нейтрализации угроз национальной безопасности, которые вызваны наличием объектом ядерного наследия.
