В Приморье производитель скрыл истинный срок годности 10 тысяч яиц

Однако детальная проверка показала: сырье для этой партии имело значительно более ранние сроки реализации. Более 7,2 тысячи яиц-сырцов были произведены в период с 17 по 19 августа и должны были быть реализованы не позднее 11—13 сентября . Таким образом, компания фактически продлила срок годности готовой продукции на несколько недель без достаточных оснований.