Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье производитель скрыл истинный срок годности 10 тысяч яиц

Россельхознадзор вынес предостережение за нарушение сроков годности яиц.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило серьезное нарушение в деятельности сельскохозяйственного предприятия. Компания необоснованно увеличила сроки годности крупной партии куриных яиц. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Межрегионального управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Инцидент вскрылся в ходе планового мониторинга федеральной системы «Меркурий». Сотрудники ведомства установили, что уполномоченное лицо предприятия оформило ветеринарный сопроводительный документ на партию из 7,3 тысячи отборных куриных яиц. В документации значилось, что продукция произведена 27 августа, а срок ее годности истекает 21 сентября.

Однако детальная проверка показала: сырье для этой партии имело значительно более ранние сроки реализации. Более 7,2 тысячи яиц-сырцов были произведены в период с 17 по 19 августа и должны были быть реализованы не позднее 11—13 сентября. Таким образом, компания фактически продлила срок годности готовой продукции на несколько недель без достаточных оснований.

Аналогичные нарушения были обнаружены при анализе еще двух производственных ветеринарных сопроводительных документов. В общей сложности речь идет о 9,8 тысячи яиц с искаженными сроками годности.

Выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении ряда ключевых нормативных актов. В частности, действия компании противоречат Техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции», Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также установленному порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.

По результатам проверки Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило производителю официальное предостережение.