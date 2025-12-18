В Приморье производитель скрыл истинный срок годности 10 тысяч яиц

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило серьезное нарушение в деятельности сельскохозяйственного предприятия. Компания необоснованно увеличила сроки годности крупной партии куриных яиц. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Межрегионального управления Россельхознадзора по Приморскому краю.
Инцидент вскрылся в ходе планового мониторинга федеральной системы «Меркурий». Сотрудники ведомства установили, что уполномоченное лицо предприятия оформило ветеринарный сопроводительный документ на партию из 7,3 тысячи отборных куриных яиц. В документации значилось, что продукция произведена 27 августа, а срок ее годности истекает 21 сентября.
Однако детальная проверка показала: сырье для этой партии имело значительно более ранние сроки реализации. Более 7,2 тысячи яиц-сырцов были произведены в период с 17 по 19 августа и должны были быть реализованы не позднее
Аналогичные нарушения были обнаружены при анализе еще двух производственных ветеринарных сопроводительных документов. В общей сложности речь идет о 9,8 тысячи яиц с искаженными сроками годности.
Выявленные факты свидетельствуют о несоблюдении ряда ключевых нормативных актов. В частности, действия компании противоречат Техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции», Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также установленному порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.
По результатам проверки Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило производителю официальное предостережение.