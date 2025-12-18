Власти обещали белорусам значительный рост доходов в 2026 и показали цифры

Стало известно, как будет расти доходы граждан Беларуси в 2026 году. Это определено соответствующим постановление Совмина (№ 726 от 15 декабря), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, документом определены квартальные значения показателей социально-экономического развития страны на будущий год. Например, в первом квартале 2026-го ВВП Беларуси должен составить 101,2% в процентном выражении к показателям 2025-го. Во втором квартале ВВП должен вырасти до 101,8%, в третьем он составит 102,4%, в четвертом — 102,8%.
Одновременно с этим запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов белорусов: в первом квартале — 103,5% к показателям 2025-го, во втором — 104%, в третьем — 104,5%, в четвертом квартале — 104,8%.
По четырем кварталам инвестиции в основной капитал запланированы в размере: 100,5%, 101,4%, 102,4% и 103,1% к такому же периоду 2025-го соответственно.
Экспорт товаров и услуг к концу года должен вырасти на 3,7%. А индекс потребительских цен составит: 102,5%, 103,8%, 104,9%, 107% от первого к четвертому кварталу, сообразно.
Еще постановлением правительства установлены ключевые показатели эффективности работы для банков и госорганизаций на предстоящий год. Для финучреждений с госдолей от 50% и более ключевыми показателями станут получение чистой прибыли, рентабельность продаж, снижение уровня затрат на производство и реализацию, экспорт, темпы роста в основной капитал. Для банков в ключевых показателях указаны получение прибыли, прирост остатков срочных банковских вкладов с возвратом за один год и более, прирост инвестфинансирования.