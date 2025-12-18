Власти обещали белорусам значительный рост доходов в 2026 и показали цифры

Еще постановлением правительства установлены ключевые показатели эффективности работы для банков и госорганизаций на предстоящий год. Для финучреждений с госдолей от 50% и более ключевыми показателями станут получение чистой прибыли, рентабельность продаж, снижение уровня затрат на производство и реализацию, экспорт, темпы роста в основной капитал. Для банков в ключевых показателях указаны получение прибыли, прирост остатков срочных банковских вкладов с возвратом за один год и более, прирост инвестфинансирования.