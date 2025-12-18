ЦИК Молдовы утвердила бюджет на 2026 год

Из этой суммы 48 188,6 тысячи леев выделено на деятельность самой комиссии, 15 005,2 тысячи леев — на деятельность избирательных советов избирательных округов второго уровня.
Однако большая часть средств, или 66 603,8 тысячи леев, будет направлена на финансирование политических партий.
«Бюджет Центра повышения квалификации в избирательной сфере запланирован в размере 5 348,2 тысячи леев. На организацию и проведение новых местных выборов заложено 13 059,5 тысячи леев, а предполагаемые расходы на частичное внедрение голосования по почте составляют 400 тысяч леев», — сообщает ЦИК.
Согласно информации учреждения, бюджет, утвержденный ЦИК, представляется в парламент Молдовы.