Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК Молдовы утвердила бюджет на 2026 год

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы утвердила бюджет учреждения на 2026 год в размере 151 068,2 тысячи леев.

Источник: Sputnik.md

Из этой суммы 48 188,6 тысячи леев выделено на деятельность самой комиссии, 15 005,2 тысячи леев — на деятельность избирательных советов избирательных округов второго уровня.

Однако большая часть средств, или 66 603,8 тысячи леев, будет направлена на финансирование политических партий.

«Бюджет Центра повышения квалификации в избирательной сфере запланирован в размере 5 348,2 тысячи леев. На организацию и проведение новых местных выборов заложено 13 059,5 тысячи леев, а предполагаемые расходы на частичное внедрение голосования по почте составляют 400 тысяч леев», — сообщает ЦИК.

Согласно информации учреждения, бюджет, утвержденный ЦИК, представляется в парламент Молдовы.