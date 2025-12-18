Беларусбанк сказал, будут ли работать карточки с 22 по 29 декабря из-за техработ

Однако в течении двух дней в этом периоде, а именно 27 и 28 декабря, белорусы могут столкнуться с трудностями при оплате покупок, в том числе на маркетплейсах, снятии наличных, коммунальных платежей в ЕРИП, просмотре баланса, переводах с карты. На выходных в субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря, проблемы с картами могут возникать с 01.00 до 10.00 часов.