Беларусбанк сказал, будут ли работать карточки с 22 по 29 декабря из-за техработ

Стало известно, как будут работать карточки «Беларусбанка» в период масштабных технических работ с 22 по 29 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе банка.
Ранее «Беларусбанк» предупредил о масштабном обновлении и недоступности многих операций.
А сейчас в финучреждении детально разъяснили, как будут работать карты «Беларусбанка» в период технических работ. Так, с 22 по 29 декабря операции по картам банка будут доступны в обычном режиме.
Однако в течении двух дней в этом периоде, а именно 27 и 28 декабря, белорусы могут столкнуться с трудностями при оплате покупок, в том числе на маркетплейсах, снятии наличных, коммунальных платежей в ЕРИП, просмотре баланса, переводах с карты. На выходных в субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря, проблемы с картами могут возникать с 01.00 до 10.00 часов.
