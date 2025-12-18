В Калининградской области зафиксировали сокращение объема рыбной продукции

Общий объём рыбопереработки в течение десятилетия менялся. Максимальным за этот период он стал в 2018 году, а минимальным — в 2022-м. В 2023 году был отмечен рост на 8,2% по отношению к 2022 году, а в 2024-м — снижение на 5,4% по отношению к 2023 году. Так, в прошлом году производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков составило 288,5 тыс. т. При этом в январе-октября 2025 года показатель находился на уровне 282,2 тыс. т. Больше всего в области в этом году произвели продукцию из мороженой сельди — 15 148 т. Производство копченой рыбы достигло 1636 т.