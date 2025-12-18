В Калининградской области зафиксировали сокращение объема рыбной продукции

В Калининградской области в 2024 году объем продукции из морской рыбы составил 44 тыс. т, что на 5,6 тыс. т меньше, чем в 2023-м. Как отмечает Калининградстат, за первые семь месяцев этого года объём морской рыбы достиг 35,4 тыс. т.
Общий объём рыбопереработки в течение десятилетия менялся. Максимальным за этот период он стал в 2018 году, а минимальным — в 2022-м. В 2023 году был отмечен рост на 8,2% по отношению к 2022 году, а в 2024-м — снижение на 5,4% по отношению к 2023 году. Так, в прошлом году производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков составило 288,5 тыс. т. При этом в январе-октября 2025 года показатель находился на уровне 282,2 тыс. т. Больше всего в области в этом году произвели продукцию из мороженой сельди — 15 148 т. Производство копченой рыбы достигло 1636 т.
Кроме того, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств потребление рыбы и рыбопродуктов на жителя Калининградской области в 2024 году стало самым высоким за десять лет. Оно составило 22,6 кг.
«Объёмы розничной продажи рыбы и рыбной продукции в денежном выражении в течение десятилетия росли. Исключение составил только 2020 год, когда объём услуг по розничной торговле рыбой, ракообразными и моллюсками по сравнению с 2019 годом снизился в действующих ценах на 2,7%, а услуг по розничной торговле консервами из рыбы и морепродуктов — на 0,5%», — добавляет Калининградстат.
Напомним, что на 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. При этом, как отмечало Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн. При этом квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%.
Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отмечает ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.