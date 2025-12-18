Ричмонд
Власти назвали десять районов Беларуси с напряженной ситуацией на рынке труда

Совмин перечислил районы Беларуси с проблемами на рынке труда.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси утвержден перечень районов с напряженной ситуацией на рынке труда. Это указано в постановлении Совмина (№ 726 от 15 декабря), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В частности, документом белорусское правительство утвердило перечень территорий, в которых ситуация на рынке труда характеризуется как напряженная.

Всего в списке — десять белорусских регионов. Отмечено, что в 2026 году напряженной будет ситуация на рынке труда на Витебщине в: Верхнедвинском, Дубровенском, Лиозненском, Миорском, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском и Чашникском районах, а также в Славгородском районе Могилевской области.

