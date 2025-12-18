Очередь на расселение в Петербурге сократилась в 2,5 раза

За год в Петербурге кардинально сократилось число людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как заявил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в эфире радиомарафона «Комсомольской правды» (92,0 FM) в Доме книги, очередь уменьшилась в 2,5 раза за последние пять лет — с более чем 120 тысяч человек до нынешних 56 тысяч.