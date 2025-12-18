Очередь на расселение в Петербурге сократилась в 2,5 раза

За год в Петербурге кардинально сократилось число людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как заявил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в эфире радиомарафона «Комсомольской правды» (92,0 FM) в Доме книги, очередь уменьшилась в 2,5 раза за последние пять лет — с более чем 120 тысяч человек до нынешних 56 тысяч.
— 8,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия за год. Недавно мы расселили целый этаж. Люди были благодарны, что мы это сделали без лишней бюрократии, — подчеркнул Евгений Разумишкин.
По словам вице-губернатора, сокращение очереди связано как с активной работой городских программ расселения, так и с тем, что часть граждан решает жилищный вопрос самостоятельно.
— Не исключено, что решают проблемы самостоятельно. Прекрасно, что они хорошо зарабатывают. Но в очереди в основном все же малоимущие, — отметил вице-губернатор.
Отдельное внимание власти уделяют расселению коммунальных квартир. Разумишкин пояснил, что во многих случаях это не просто жилищная проблема, а способ дополнительного дохода для собственников. Однако для тех, кто действительно нуждается в помощи, город проводит планомерную работу.