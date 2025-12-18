«Сегодня важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе … Пора “Белджи” поднимать планку и обеспечивать выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум 10 тысяч в год», — сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП «Белджи»
МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-китайское СП «Белджи» должно увеличить выпуск электромобилей и гибридов до 10 тысяч в год.