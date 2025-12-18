Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что делать с айтишниками в Беларуси

Лукашенко нацелил ПВТ и правительство Беларуси на создание отечественных центров разработок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту нацелил правительство страны и Парк высоких технологий на активное создание отечественных центров разработок, и ориентацию команд IT-специалистов прежде всего на национальные проекты.

«Правительству и ПВТ нужно более активно формировать центры разработок в Беларуси, ориентируя команды айтишников прежде всего на национальные проекты», — подчеркнул президент.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кстати, Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000.

Кроме того, Александр Лукашенко назвал экономику Беларуси стабильной и крепкой.

А еще президент предупредил, что Евросоюз может рухнуть.

Мы писали, что Александр Лукашенко раскрыл, что с США идет жесткий и упорный диалог.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше