Лукашенко сказал, что делать с айтишниками в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту нацелил правительство страны и Парк высоких технологий на активное создание отечественных центров разработок, и ориентацию команд IT-специалистов прежде всего на национальные проекты.
«Правительству и ПВТ нужно более активно формировать центры разработок в Беларуси, ориентируя команды айтишников прежде всего на национальные проекты», — подчеркнул президент.
