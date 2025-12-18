Ричмонд
Аксенов: заход в Крым крупных материковых АЗС не допустил бы перебоев с топливом

Информация о поставках бензина на полуостров не оглашается.

Источник: Комсомольская правда

Заход в Крым крупных федеральных автозаправочных сетей позволил бы не допустить перебоев с поставками топлива. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в Крыму не хватает вертикально интегрированных нефтяных компаний.

«Если нефтяники крупные были бы, мы, наверное, по топливу были бы чуть более лучше обеспечены. Особенно в таких критических ситуациях», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Крыма назвал меры, которые принимаются в части обеспечения топливом, максимально возможными в это время. Руководитель региона добавил, что информация о поставках бензина на полуостров не оглашается. Как пояснил Аксенов, это связано с тем, что вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в Крыму с помощью вбросов.

