Аксенов: заход в Крым крупных материковых АЗС не допустил бы перебоев с топливом

Глава Крыма назвал меры, которые принимаются в части обеспечения топливом, максимально возможными в это время. Руководитель региона добавил, что информация о поставках бензина на полуостров не оглашается. Как пояснил Аксенов, это связано с тем, что вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в Крыму с помощью вбросов.