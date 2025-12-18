Список самых богатых жителей региона обновили в Волгограде

Третье место у агрария Рашида Карсакова. Сумма его активов — 5 млрд 850 млн 415 тысяч рублей. В бизнесе и его супруга Татьяна Карсакова, но она только на 15-й строчке. Впрочем, если учитывать, что на это место бизнеследи поднялась за год с 31-й позиции, того и гляди, догонит мужа.