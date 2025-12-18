Список самых богатых жителей региона обновили в Волгограде

В Волгоградской области обновился рейтинг самых богатых бизнесменов региона. Его традиционно составили в преддверии Нового года «Новости Волгограда».
Возглавляет список создатель и владелец компании «Сады Придонья» Андрей Самохин, и здесь ничего не меняется — первенство он держит уже пять лет. Сумма его активов составляет 21 млрд 576 млн 649 тысяч 335 рублей.
На втором месте Александр Малашкин с активами ценой в 12 млрд 975 млн 803 тысяч 250 рублей — и тоже уже не первый год. Он владеет множеством компаний, в последнее время приобрел два ТЦ — «Диамант на Комсомольской» и «ЕвропаСитиМолл», а является собственником парк-отеля «Дубровский» и ряда крупных общепитов.
Третье место у агрария Рашида Карсакова. Сумма его активов — 5 млрд 850 млн 415 тысяч рублей. В бизнесе и его супруга Татьяна Карсакова, но она только на 15-й строчке. Впрочем, если учитывать, что на это место бизнеследи поднялась за год с 31-й позиции, того и гляди, догонит мужа.
Четвертое место у Юрия Гончарова — некогда он был депутатом гордумы, а сейчас занимается исключительно бизнесом Он участвует почти в 30-ти компания, в том числе, в группе компаний «Волма», активы — 11 млрд 192 млн 730 тысяч 400 рублей.
На пятом месте аграрий Владимир Воронин. Цена его активов — 5 млрд 909 млн 143 тысяч 468 рублей.
В десятке также Анастасия Тарасова, главные активы которой сосредоточены в оптово-производственной компании Happywear. Всего их стоимость оценивается в 2 млрд 152 млн 319 тысяч 538 рублей.
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко с активами в 1 млрд 870 млн 891 тысяч 012 рублей ей уступил, хотя показатели его лучше, чем годом ранее, когда он продал «Покупочку».
На восьмом месте бизнесмен из Китая Лиган Хэ, владеющий в Волгоградской области предприятиями, занимающимися металлообработкой.
На девятом — аграрий Александр Кочубей, замыкает десятку также представитель сферы АПК Сергей Талдыкин.