Чемпион РФ попал в ДТП из-за снега на платной трассе Москва — Казань

В этот момент Бубнов возвращался из Москвы в Башкирию с соревнований по пауэрлифтингу, он ехал на своей Toyota вместе с женой. На кадрах с видеорегистратора видно, что спортсмен опережал большегрузную фуру. Проезжая часть в левом ряду была полностью скрыта под слоем снега. В правом ряду, где ехала фура, была накатана колея.