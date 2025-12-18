Русый: благодаря реализации социально-экономических программ в стране создан конкурентоспособный АПК

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря реализации социально-экономических программ в стране создан конкурентоспособный АПК. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Русый отметил, что по итогам реализации предыдущих программ социально-экономического развития в стране был создан абсолютно новый и конкурентоспособный агропромышленный комплекс.

«Сохранен и поднят на высокую ступень развития машиностроительный комплекс. Наши комбайны и тракторы конкурируют в мире по производительности и энергоэффективности. И самое главное — мы ни от кого не зависим. Что касается села, в этом году мы продали продукции сельского хозяйства на более чем $9 млрд. Мы уже давно обеспечили свою продовольственную безопасность, и теперь Беларусь активно участвует в улучшении мировой продовольственной безопасности. Посмотрите на сегменты экспортных поставок — масло, сухое молоко, сыры. По этим позициям мы занимаем лидирующие позиции в мире. Если вспомнить развал Советского Союза, в стране хлеба было только на три дня. А сегодня мы обеспечены продовольствием в полном объеме. Все это сделали наши люди», — заявил председатель постоянной комиссии.
Он отметил, что Беларуси необходимо поступательное движение и равномерное развитие регионов. «Сегодня каждый регион имеет реальную возможность создавать рабочие места, зарабатывать деньги. Программа “Один район — один проект” — своего рода моторчик, который направлен на решение этих вопросов. В программе социально-экономического развития на очередную пятилетку все эти направления определены четко. Минпром должен подтягивать производства туда, где есть рабочая сила. Затем жилищная программа (а люди готовы строиться в регионах), плюс заработная плата. Тогда регионы будут процветать», — считает Михаил Русый. -0-
