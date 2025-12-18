Русый: благодаря реализации социально-экономических программ в стране создан конкурентоспособный АПК

«Сохранен и поднят на высокую ступень развития машиностроительный комплекс. Наши комбайны и тракторы конкурируют в мире по производительности и энергоэффективности. И самое главное — мы ни от кого не зависим. Что касается села, в этом году мы продали продукции сельского хозяйства на более чем $9 млрд. Мы уже давно обеспечили свою продовольственную безопасность, и теперь Беларусь активно участвует в улучшении мировой продовольственной безопасности. Посмотрите на сегменты экспортных поставок — масло, сухое молоко, сыры. По этим позициям мы занимаем лидирующие позиции в мире. Если вспомнить развал Советского Союза, в стране хлеба было только на три дня. А сегодня мы обеспечены продовольствием в полном объеме. Все это сделали наши люди», — заявил председатель постоянной комиссии.