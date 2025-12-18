Минфин предложил увеличить страховку по эскроу-счетам и рублевым вкладам

Минфин предложил увеличить страховку по некоторым вкладам.
Минфин России предложил расширить систему страхования вкладов: лимит страхового возмещения по отдельным видам рублевых вкладов физлиц планируется увеличить с 1,4 до двух млн рублей, а по счетам эскроу — с 10 до 30 млн рублей. Такие изменения закреплены в проекте федерального закона «О внесении изменений в ФЗ “О страховании вкладов в банках РФ”».
«Лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов будет увеличен c 1,4 до дву млн рублей. Повышенное страхование АСВ коснется рублевых вкладов физлиц со сроком более трех лет и рублевых вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, сроком от одного до трех лет», — сообщили в Минфине. Заявление размещено на сайте ведомства.
При наступлении страхового случая выплаты по этим инструментам будут рассчитываться отдельно от возмещения по другим вкладам и счетам клиента. Уточняется, что повышенный лимит не будет действовать по вкладам, условия которых позволяют при досрочном расторжении (до истечения трех лет) получать проценты выше ставки «до востребования».
Повышены и страховые лимиты по эскроу-счетам с 10 до 30 млн рублей. Это должно сделать долгосрочные вклады и эскроу-счета более привлекательными. «Повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки», — отметил директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
Ранее уже был увеличен максимальный размер страхового возмещения до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет. По замыслу Минфина, данная мера должна сделать указанные инструменты более привлекательными и обеспечить приток в банковский сектор ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных проектов.