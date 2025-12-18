Минфин предложил увеличить страховку по эскроу-счетам и рублевым вкладам

Повышены и страховые лимиты по эскроу-счетам с 10 до 30 млн рублей. Это должно сделать долгосрочные вклады и эскроу-счета более привлекательными. «Повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки», — отметил директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.