Минфин России предложил повысить страховые выплаты по ряду вкладов

Министерство финансов предложило новый закон, который усилит защиту денег на некоторых банковских счетах и вкладах. Поправки предлагают внести в существующий закон о защите вкладов в банках России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Так, предлагается увеличить защиту денег на счетах эскроу, которые используют при покупке или продаже недвижимости. Сейчас максимальная сумма, которую можно защитить, составляет 10 млн рублей. Идея заключается в увеличении страхового лимита до 30 млн рублей.
Также ведомство рассматривает возможность усиления защиты денег в долгосрочных вкладах, которые люди открывают в рублях. Если вклад открыт на срок более трех лет, то его можно будет застраховать на сумму до 2 млн рублей (сейчас можно застраховать только на 1,4 миллиона). То же самое касается и вкладов, которые подтверждаются специальными документами (сберегательными сертификатами), если они открыты на срок от одного до трех лет.
