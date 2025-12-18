Минфин России предложил повысить страховые выплаты по ряду вкладов

Также ведомство рассматривает возможность усиления защиты денег в долгосрочных вкладах, которые люди открывают в рублях. Если вклад открыт на срок более трех лет, то его можно будет застраховать на сумму до 2 млн рублей (сейчас можно застраховать только на 1,4 миллиона). То же самое касается и вкладов, которые подтверждаются специальными документами (сберегательными сертификатами), если они открыты на срок от одного до трех лет.