В Беларуси начались продажи цитрусовых на биржевых торгах

«Рост количества белорусских предприятий пищевой промышленности, приобретающих сырье на биржевых торгах, во многом обусловлен масштабированием применения биржевого механизма в целом. То есть субъекты хозяйствования, убедившись в эффективности этого инструмента, постепенно расширяют портфель своих закупок на биржевой площадке. Например, если еще несколько лет назад производители сахара покупали на бирже только семена сахарной свеклы, антрацит и металлоизделия, то сейчас их закупочная номенклатура включает в себя и средства защиты растений, и смазочные материалы, и упаковку, и различные пищевые ингредиенты и добавки. Как результат, увеличиваются объемы сделок», — рассказали в пресс-службе.