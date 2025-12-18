В Беларуси начались продажи цитрусовых на биржевых торгах

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже заключена первая биржевая сделка по покупке цитрусовых фруктов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БУТБ.
«По итогам очередных биржевых торгов плодоовощной продукцией для внутреннего рынка реализована пробная партия свежих апельсинов, лимонов и мандаринов общим объемом 6 т. Покупателем выступил один из отечественных производителей сахара в рамках развития биржевого направления своей закупочной деятельности», — рассказали в пресс-службе.
По данным БУТБ, в 2025 году наряду с сахарными заводами в качестве покупателей в биржевых торгах пищевым сырьем, бакалеей и плодоовощной продукцией также регулярно участвовали и совершали сделки предприятия молочной, мясной, мясоконсервной, хлебобулочной и кондитерской отраслей. При этом по сравнению с прошлым годом число таких активных пользователей биржевой платформы заметно увеличилось — с 61 до 83.
«Рост количества белорусских предприятий пищевой промышленности, приобретающих сырье на биржевых торгах, во многом обусловлен масштабированием применения биржевого механизма в целом. То есть субъекты хозяйствования, убедившись в эффективности этого инструмента, постепенно расширяют портфель своих закупок на биржевой площадке. Например, если еще несколько лет назад производители сахара покупали на бирже только семена сахарной свеклы, антрацит и металлоизделия, то сейчас их закупочная номенклатура включает в себя и средства защиты растений, и смазочные материалы, и упаковку, и различные пищевые ингредиенты и добавки. Как результат, увеличиваются объемы сделок», — рассказали в пресс-службе.
В частности, по направлению «Пищевое сырье, бакалея и плодоовощная продукция» биржевой товарооборот за неполные 12 месяцев составил Br104 млн, что на 86% больше аналогичного показателя за весь 2024 года.
На сегодняшний день товарная номенклатура пищевого сырья, бакалеи и плодоовощной продукции, реализуемой на биржевых торгах, насчитывает свыше 200 позиций — при том, что в прошлом году их было менее 150. Исходя из суммы сделок, самыми популярными у белорусских покупателей являются комплексные пищевые добавки, подсолнечное масло, закваска для производства молокопродуктов и какао-порошок. В 2025 году на эти позиции пришлась почти треть биржевых продаж сырья для пищевой промышленности на внутреннем рынке. -0-