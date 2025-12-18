Ричмонд
Олейник: отказ от копейки на Украине не связан с государственностью

Владимир Олейник заявил, что отказ от копейки связан с попыткой Киева отвлечь население от реальных проблем.

Источник: Аргументы и факты

Переименование копейки в польский «шаг» на Украине не имеет отношения к государственности и является способом отвлечь внимание населения от реальных проблем. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, попытки найти исторические корни в названиях денежных единиц бесполезны, так как Украина большую часть своей истории не была самостоятельным государством, находясь под властью других стран.

Экс-депутат подчеркнул, что данная реформа несвоевременна и ни к чему не приведет, но используется властями для создания ложной повестки в отсутствие реальных достижений.

Ранее сообщалось, что копейку на Украине официально переименовали в «шаг».