Олейник: отказ от копейки на Украине не связан с государственностью

Переименование копейки в польский «шаг» на Украине не имеет отношения к государственности и является способом отвлечь внимание населения от реальных проблем. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, попытки найти исторические корни в названиях денежных единиц бесполезны, так как Украина большую часть своей истории не была самостоятельным государством, находясь под властью других стран.
Экс-депутат подчеркнул, что данная реформа несвоевременна и ни к чему не приведет, но используется властями для создания ложной повестки в отсутствие реальных достижений.
Ранее сообщалось, что копейку на Украине официально переименовали в «шаг».