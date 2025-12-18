Гордиенко: аналитики уверены в снижении ключевой ставки ЦБ на 0,5 пункта

Большинство аналитиков полагают, что Центральный банк России на заседании 19 декабря, вероятно, снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
По его словам, консенсус-прогноз аналитиков указывает на осторожный подход регулятора, который сохранит минимальные шаги по снижению. Эксперт считает, что ЦБ будет консервативен из-за постепенного снижения инфляции, устойчивости национальной валюты и замедления роста кредитования. При этом существуют и менее популярные прогнозы о сохранении ставки или ее снижении на целый процентный пункт.
Другой эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, также полагает, что снижение ставки с вероятностью 85 процентов составит от 0,5 до 1 процента в зависимости от инфляционных показателей и кредитной активности. Он отметил, что даже после снижения ставка останется высокой, что поддержит привлекательные условия по вкладам.
Гордиенко добавил, что, согласно официальному прогнозу ЦБ, в 2026 году ключевая ставка может достичь диапазона 13−15 процентов, однако на этот процесс будут влиять непрогнозируемые факторы, включая санкционное давление и геополитическую обстановку.
Ранее эксперт Александр Иванов заявил, что динамика ключевой ставки будет зависеть от геополитики.