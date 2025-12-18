Гордиенко: аналитики уверены в снижении ключевой ставки ЦБ на 0,5 пункта

Другой эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, также полагает, что снижение ставки с вероятностью 85 процентов составит от 0,5 до 1 процента в зависимости от инфляционных показателей и кредитной активности. Он отметил, что даже после снижения ставка останется высокой, что поддержит привлекательные условия по вкладам.