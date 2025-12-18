«Белорусские товары — в приоритете». Лазаревич о задачах отечественного легпрома

Глава концерна выразила благодарность Президенту за то, что он напомнил торговым сетям о приоритетах. «За полку магазина идет борьба. Сегодняшний посыл услышали сети и торговые центры. Максимальное присутствие белорусских брендов должно быть везде. Собственники ТЦ — тоже белорусы. Если не поддержим своих производителей, что будет завтра с нашими детьми? Это наша безопасность. С этими посылами и воодушевлением пойдем в коллективы. Люди услышали речь Президента. Сотрудники легкой промышленности гордятся: он видит, помнит, переживает за то, чтобы мы были максимально представлены на полках магазинов», — заметила она. -0-