«Белорусские товары — в приоритете». Лазаревич о задачах отечественного легпрома

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич рассказала журналистам о задачах отечественного легпрома на ближайшее будущее по итогам выступления главы государства в первый день работы VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
Надежда Лазаревич обратила внимание, что также стоит усилить дисциплину в коллективах, поставить приоритеты. «Человек должен отрабатывать задачу на рабочем месте, проявлять инициативу. Президент прав: стремиться к большим задачам с большей отдачей. Мы видим резервы для дополнительных доходов на предприятиях. Это зависит от самодисциплины каждого, — сказала она. — Когда руководитель показывает пример, коллектив идет за ним. Начинаем с себя, работаем 24/7 во благо страны».
Кроме того, глава государства в Послании акцентировал: белорусские товары — наша гордость. «Тяжелая промышленность: МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, “Бобруйскагромаш” — истинные бренды. Но легкая промышленность тоже на высоте: “Моготекс”, Оршанский льнокомбинат, “Витебские ковры”. Почему на это внимание? Это безопасность страны. Легкая промышленность — не только красота, но и здоровье, защита. “Моготекс” шьет спецодежду для охраны труда, обувь. Экспортируем готовые изделия и ткани», — рассказала Надежда Лазаревич.
Президент подчеркнул: на полках белорусских магазинов должно быть максимум белорусских товаров. «Торговым сетям необходимо ставить в приоритет нашу продукцию. Это большой задел на будущее. Что касается задач, озвученных Президентом, мы их выполним. Наши товары максимально займут полки магазинов. Промышленные предприятия наберут потенциал, чтобы страна была увереннее и независимее», — уверена она.
Глава концерна выразила благодарность Президенту за то, что он напомнил торговым сетям о приоритетах. «За полку магазина идет борьба. Сегодняшний посыл услышали сети и торговые центры. Максимальное присутствие белорусских брендов должно быть везде. Собственники ТЦ — тоже белорусы. Если не поддержим своих производителей, что будет завтра с нашими детьми? Это наша безопасность. С этими посылами и воодушевлением пойдем в коллективы. Люди услышали речь Президента. Сотрудники легкой промышленности гордятся: он видит, помнит, переживает за то, чтобы мы были максимально представлены на полках магазинов», — заметила она. -0-