Частная резиденция на Увильдах с собственным берегом выставлена на продажу.
В закрытом клубном поселке «Марина Дель Рей» на Увильдах на продажу выставили сеть отелей за 260 млн рублей. Информация об этом размещена на популярной интернет-доске объявлений.
«Продается прoект “Марина Дeль Рeй” — частнaя peзидeнция нa беpeгу Увильдoв. Фоpмат: закpытая теppитopия нa 1-й линии oзера Увильды с 15 участками под застрoйку и 4 уже возвeденными дoмaми. Стоимость — 260 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Отмечается, что проект включает частный берег длиной 200 метров с панорамным видом на озеро Увильды. По данным продавца, территория включает всю необходимую инфраструктуру.