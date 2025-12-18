Три новых резидента с китайским капиталом зарегистрированы в «Великом камне»

ООО «Международная компания научно-технического развития традиционной китайской фармацевтики Вэйши» откроет в «Великом камне» центр по комплексной профилактике и лечению диабета с применением методов традиционной китайской медицины. Проектом также предусмотрены научные исследования и проведение обучения.