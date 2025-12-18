Ричмонд
Три новых резидента с китайским капиталом зарегистрированы в «Великом камне»

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы три новых резидента с капиталом из Китайской Народной Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

ООО «Компания по научно-техническому развитию Бел-РТ» планирует вести перспективные исследовательские разработки и организует производство современного рентгеновского оборудования для тяжелой промышленности.

ООО «Международная компания научно-технического развития традиционной китайской фармацевтики Вэйши» откроет в «Великом камне» центр по комплексной профилактике и лечению диабета с применением методов традиционной китайской медицины. Проектом также предусмотрены научные исследования и проведение обучения.

ООО «Луджи Технолоджи Европа» будет разрабатывать новое поколение электронных тормозных систем, а также систем нейтрализации выхлопных газов. -0-