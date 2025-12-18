Пермский бизнесмен открыл магазин премиальных шуб в центре Петербурга

Furnari — обновленное название мехового бренда Siberia, который на протяжении более 10 лет специализируется на производстве эксклюзивных меховых изделий. 2018 года стал поворотным: в этот период было запущено сотрудничество с миланской мануфактурой, известной в мире как поставщик меха высочайшего качества для ведущих домов высокой моды.