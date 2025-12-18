Пермский бизнесмен открыл магазин премиальных шуб в центре Петербурга

Над каждой коллекцией трудятся более 15 специалистов (архивное фото).
В центре Санкт-Петербурга открылся магазин шуб бренда Furnari, который создал пермский бизнесмен Дмитрий Лумпов. Точка располагается на Невском проспекте, указано на портале компании.
«Адрес салона Furnari в Санкт-Петербурге: Невский проспект, 117», — написано на сайте. При этом на территории Прикамья представительства бренда нет.
Furnari — обновленное название мехового бренда Siberia, который на протяжении более 10 лет специализируется на производстве эксклюзивных меховых изделий. 2018 года стал поворотным: в этот период было запущено сотрудничество с миланской мануфактурой, известной в мире как поставщик меха высочайшего качества для ведущих домов высокой моды.
Ранее URA.RU сообщало, что федеральная сеть стройматериалов «Петрович», первый магазин которой открылся в Санкт-Петербурге, планирует выйти на рынок Перми без строительства отдельного здания под точку. О запуске заведений в краевой столице заявляла и федеральная сеть мясных ресторанов «The Бык», сейчас компания подбирает помещение под первый ресторан.