Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 19 декабря

В Национальном банке изменили курсы валют на 19 декабря, пятницу. В сторону уменьшения изменились курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 19 декабря, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9448 белорусского рубля, 1 евро — 3,4517 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6797 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 18 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали ниже. При этом сильнее в сторону уменьшения был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0029 белрубля, курс евро понизился на 0,0022 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0052 белрубля.
Между тем Беларусбанк сказал, будут ли работать карточки с 22 по 29 декабря из-за технических работ.