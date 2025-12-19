Ричмонд
Россиянам назвали размеры пенсий по инвалидности в 2026 году: на сколько вырастут выплаты

РИАН: средний размер пенсии по инвалидности составит более 17 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году средняя страховая пенсия для инвалидов в стране вырастет и превысит 17 тыс. рублей. Это следует из подсчета РИА Новости.

Согласно прогнозу, средняя выплата по инвалидности составит 17,1 тыс. рублей. Однако ее размер будет отличаться: работающие пенсионеры получат около 17,3 тыс., а те, кто не работает, — 17 тыс. рублей.

При этом размер социальной пенсии по инвалидности составит порядка 17 тыс. рублей в месяц. Работающие пенсионеры смогут рассчитывать примерно на 17,1 тыс. рублей, а те, кто не работает, — на 16,9 тыс. рублей.

Накануне президент РФ Владимир Путин проинформировал о решении повысить страховые пенсии с января 2026 года. Индексация будет проведена в размере 7,6%, что превышает предполагаемый показатель инфляции.