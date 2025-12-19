Россиянам рассказали, какой категории граждан повысят пенсию с 1 января

С 2026 года повышенная пенсия будет назначена двум категориям граждан: тем, кому в декабре исполнилось 80 лет, и инвалидам I группы. Об этом РИА Новости проинформировал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«С начала 2026 году пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы», — сказал депутат.
Говырин напомнил, что законодательство предусматривает установление подобной доплаты лишь по одному любому из двух оснований, а выплачивать ее начинают с месяца, следующего за тем, в котором у гражданина возникло соответствующее право.
Как уточнил депутат, пенсия не повышается дважды. Если ее уже увеличили, например, по инвалидности, то при достижении 80 лет нового пересчета не будет. Повышение идет за счет удвоения фиксированной выплаты — 9584,69 рублей в 2026 году.
Как подчитало РИА Новости ранее, в 2026 году средняя страховая пенсия для инвалидов увеличится и превысит 17 тыс. рублей.