Россиянам рассказали, какой категории граждан повысят пенсию с 1 января

Как уточнил депутат, пенсия не повышается дважды. Если ее уже увеличили, например, по инвалидности, то при достижении 80 лет нового пересчета не будет. Повышение идет за счет удвоения фиксированной выплаты — 9584,69 рублей в 2026 году.