«Известия»: половина квартир в новостройках оказалась не распродана

По данным Минстроя, с учетом запланированного ввода объектов в 2026 году средний уровень распроданности жилья в стране на данный момент немногим превышает 60%. Это ниже показателей годичной и двухлетней давности. В нынешних условиях девелоперы стараются не привлекать дорогие кредитные ресурсы, а формируют необходимый объем средств на эскроу-счетах, чтобы снизить ставку финансирования и не перенести рост издержек на цену квадратного метра.