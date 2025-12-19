«Известия»: половина квартир в новостройках оказалась не распродана

Участники рынка опасаются, что тенденция приведет к финансовым трудностям застройщиков и отразится на ценах.
В 10 городах РФ с населением свыше одного миллиона человек порядка половины введенного в эксплуатацию жилья остается без покупателей. Выводу аналитиков проекта «Движение.ру» соответствует отчет Центробанка. В нем указано — в третьем квартале 2025 года совокупная площадь проектов, реализуемых с использованием эскроу-счетов, увеличилась на 1,9 млн квадратных метров до 81 млн.
«К концу текущего года в зоне риска затоваривания рынка жилья — Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь, Волгоград. Девелоперы в значительной части этих городов строят больше жилья, чем способны продать», — на опубликованные данные ссылаются «Известия».
По данным Минстроя, с учетом запланированного ввода объектов в 2026 году средний уровень распроданности жилья в стране на данный момент немногим превышает 60%. Это ниже показателей годичной и двухлетней давности. В нынешних условиях девелоперы стараются не привлекать дорогие кредитные ресурсы, а формируют необходимый объем средств на эскроу-счетах, чтобы снизить ставку финансирования и не перенести рост издержек на цену квадратного метра.
О том, что цены на «первичку» в России могут снизиться в обозримом будущем, URA.RU писало ранее. Такое мнение в беседе с агентством озвучил главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.