Заказчик строительства красноярского метро опроверг возможную приостановку работ

«В данном случае одна из компаний отказывается предъявлять для оплаты акты по выполненным работам, так как не согласна с их стоимостью. Генподрядчик работает над урегулированием этой ситуации», — заявили в ЦТЛ, пояснив, что речь идет о компании «Бамтоннельстрой-Красноярск».