Заказчик строительства красноярского метро опроверг возможную приостановку работ

Причин для остановки строительства метротрама в Красноярске нет, работы продолжаются. Об этом ТАСС заявили в краевом госпредприятии «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ).
Накануне в местных СМИ и Телеграм-каналах со ссылкой на якобы письмо руководства «Бамтоннельстрой-Красноярск» в головную компанию — «Бамтоннельстрой-мост» — появилась информация о возможной приостановке работ из-за отсутствия денег. Однако заказчик строительства опроверг эту информацию.
«Строительство метро в Красноярске продолжается. Причин для остановки работ нет. Красноярский край как заказчик проекта в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства. Средства генподрядчику — компании “Моспроект-3” — поступают своевременно. Из 23 этапов проекта документация по 21 этапу прошла госэкспертизу и выдана строителям для выполнения работ», — отчитались в ЦТЛ.
Также там отметили, что иногда между генподрядчиком и различными субподрядными организациями возникают разногласия.
«В данном случае одна из компаний отказывается предъявлять для оплаты акты по выполненным работам, так как не согласна с их стоимостью. Генподрядчик работает над урегулированием этой ситуации», — заявили в ЦТЛ, пояснив, что речь идет о компании «Бамтоннельстрой-Красноярск».
В самом «Бамтоннельстрой-мост» и группе компаний «Моспроект-3» отказалась давать комментарии журналистам.
Напомним, строительство первой очереди красноярского метро планируется завершить в 2026 году. Протяженность линии составит 10,8 км и будет включать шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».