Новостройки Владивостока остаются в топ-10 по дороговизне

Среди других крупных городов Дальневосточного федерального округа в рейтинге расположились Хабаровск (9-е место, 185 572 рубля за «квадрат»), Чита (12-е место, 177 979 рублей) и Якутск (15-е место, 175 378 рублей). В годовом выражении в Хабаровске зафиксирован рост цены на 9,3%, тогда как в Чите и Якутске отмечено снижение показателя на 1,5%.