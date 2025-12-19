Новостройки Владивостока остаются в топ-10 по дороговизне

«По состоянию на октябрь текущего года средняя цена квадратного метра в новостройках Владивостока достигла 198 934 рублей, что означает годовой рост на 2,7%. При этом средняя стоимость квартиры в городе увеличилась более значительно — на 8,4%, составив в итоге 10 036 581 рубль», — приводятся данные исследования «Мир квартир».
Среди других крупных городов Дальневосточного федерального округа в рейтинге расположились Хабаровск (9-е место, 185 572 рубля за «квадрат»), Чита (12-е место, 177 979 рублей) и Якутск (15-е место, 175 378 рублей). В годовом выражении в Хабаровске зафиксирован рост цены на 9,3%, тогда как в Чите и Якутске отмечено снижение показателя на 1,5%.
В целом по России средняя цена квадратного метра в новостройках за отчетный период составила 156 102 рубля, а средняя стоимость квартиры — 8 098 677 рублей. Оба показателя выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, ранее сообщалось, что приморцам требуется больше времени, чтобы накопить на первый взнос на ипотеку.