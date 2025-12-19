Новую электростанцию в Приморье могут сдать ровно через год

Строящаяся Артёмовская ТЭЦ-2 может быть сдана в эксплуатацию в 2026 году уже к Дню энергетика, который отмечается 22 декабря. Новый энергообъект призван заместить выбывающее в перспективе мощности Артёмовской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию ещё в 1936 году. При этом не исключен вариант, что старая станция даже после запуска Артёмовской ТЭЦ-2 ещё некоторое время останется в работе. Параллельная работа этих двух станций может частично решить проблему энергодефицита в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.
Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон отмечает, что новая станция, отвечающая самым высоким экологическим требованиям, обеспечит стабильное энергообеспечение активно развивающейся территории.
«Строительство станции ведется в соответствии с графиком. Возможно, что сдать в эксплуатацию получится уже к Дню энергетика в 2026 году. Это очень важный объект для края, он поможет обеспечить стабильное энергоснабжение города Артёма и посёлка Заводской», — сообщила министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш.
В отличие от работающей на каменном угле Артёмовской ТЭЦ, новая ТЭЦ будет использовать в качестве основного топлива природный газ. В качестве аварийного топлива предусмотрено дизельное топливо. В настоящее время в завершающей стадии находится строительство газопровода-отвода с ГРС-2 к городу Артёму, что позволит обеспечить станцию голубым топливом.
Объекты Артёмовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой размещаются в районе села Оленье, на земельном участке общей площадью около 574 тыс. кв. м.
Установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 составит 440 МВт (у Артёмовской ТЭЦ — 400 МВт), тепловая мощность — 456 Гкал/ч (у Артёмовской ТЭЦ — 300 Гкал/ч).
Работать Артёмовская ТЭЦ-2 будет работать на отечественных парогазовых турбинах.
Артёмовская ТЭЦ-2 входит в число шести проектов холдинга «РусГидро» по модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока.