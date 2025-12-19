Новую электростанцию в Приморье могут сдать ровно через год

Строящаяся Артёмовская ТЭЦ-2 может быть сдана в эксплуатацию в 2026 году уже к Дню энергетика, который отмечается 22 декабря. Новый энергообъект призван заместить выбывающее в перспективе мощности Артёмовской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию ещё в 1936 году. При этом не исключен вариант, что старая станция даже после запуска Артёмовской ТЭЦ-2 ещё некоторое время останется в работе. Параллельная работа этих двух станций может частично решить проблему энергодефицита в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.