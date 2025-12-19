«Аврора» ночью выполнила 8 рейсов между Николаевском-на-Амуре и Хабаровском

Напомним: аэропорт Николаевска-на-Амуре вчера весь день не принимал и не отправлял рейсы: территорию с раннего утра до вечера очищали от снега, который принес в Николаевский район мощный циклон. Работу воздушной гавани возобновили в 21:00.