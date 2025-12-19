Ричмонд
«Аврора» ночью выполнила 8 рейсов между Николаевском-на-Амуре и Хабаровском

Аэропорт на севере Хабаровского края возобновил работу после очистки ВПП.

Источник: Хабаровский край сегодня

Аэропорт Николаевка-на-Амуре возобновил работу вчера в 21:00 после очистки взлётно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек от снега. За ночь авиакомпания «Аврора» выполнила восемь рейсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним: аэропорт Николаевска-на-Амуре вчера весь день не принимал и не отправлял рейсы: территорию с раннего утра до вечера очищали от снега, который принес в Николаевский район мощный циклон. Работу воздушной гавани возобновили в 21:00.

За ночь авиакомпания «Аврора» выполнила восемь рейсов из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и обратно. Перевезли 465 пассажиров рейсов за 16 и 17 декабря.

Сегодня запланированы рейсы за 18 декабря. Первый самолёт вылетел из Хабаровска в 09:54. Вылет второго планируется в 17:10.

Аэропорт Нелькана сегодня не принимает и не отправляет рейсы до 17:00 для приёма и отправления воздушных судов. Там очищают от снега взлетно-посадочную полосу.