В Хабаровском крае из-за бездействия расторгнут договор на рыбоводный участок

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры из-за бездействия расторгнут договор пользования рыбоводным участком, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время проверки, которую провела Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, выяснилось, что два года подряд пользователи участков в бассейне реки Амур не предприняли действий по разведению и выпуску рыбы в водоёмы. При этом Амурским территориальным управлением Росрыболовства договоры не расторгнуты. Прокуратура внесла представление, после рассмотрения которого учреждение обратилось в суд с исками об их расторжении.
— Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил требования контролирующего органа о расторжении договора пользования рыбоводным участком, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, ранее подходы горбуши в реки юга Хабаровского края удивили российских учёных.