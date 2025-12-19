Ричмонд
В Хабаровском крае из-за бездействия расторгнут договор на рыбоводный участок

Пользователь так и не занялся разведением рыбы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры из-за бездействия расторгнут договор пользования рыбоводным участком, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время проверки, которую провела Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, выяснилось, что два года подряд пользователи участков в бассейне реки Амур не предприняли действий по разведению и выпуску рыбы в водоёмы. При этом Амурским территориальным управлением Росрыболовства договоры не расторгнуты. Прокуратура внесла представление, после рассмотрения которого учреждение обратилось в суд с исками об их расторжении.

— Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил требования контролирующего органа о расторжении договора пользования рыбоводным участком, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, ранее подходы горбуши в реки юга Хабаровского края удивили российских учёных.