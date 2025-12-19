В Хабаровском крае из-за бездействия расторгнут договор на рыбоводный участок

Во время проверки, которую провела Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, выяснилось, что два года подряд пользователи участков в бассейне реки Амур не предприняли действий по разведению и выпуску рыбы в водоёмы. При этом Амурским территориальным управлением Росрыболовства договоры не расторгнуты. Прокуратура внесла представление, после рассмотрения которого учреждение обратилось в суд с исками об их расторжении.