Axios: TikTok подписал сделку о продаже своего бизнеса в США

TikTok договорился о продаже своего американского подразделения группе инвесторов из США.

Источник: Аргументы и факты

TikTok договорился о продаже своего американского подразделения группе инвесторов из США. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на внутренний документ компании, в котором раскрываются основные параметры сделки.

Согласно представленным данным, завершение сделки запланировано на 22 января 2026 года. В результате Oracle, Silver Lake и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби получат совокупно 45% капитала дочерней структуры TikTok в США. Материнской компании ByteDance отводится 20%, а примерно треть акций перейдёт к инвесторам, связанным с ней.

Указ об утверждении сделки был подписан Дональдом Трампом 5 сентября и предусматривает переход деятельности TikTok в США под контроль американского бизнеса. Документ закрепляет, что контрольный пакет и наибольшая доля будут принадлежать гражданам США, тогда как доля ByteDance не превысит 20%.

Управление компанией возьмёт на себя новый совет директоров, который должен обеспечить защиту данных американских пользователей и интересов национальной безопасности, при оценочной стоимости новой структуры около 14 млрд долларов.

Ранее Мосгорсуд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за нарушение законодательства.

