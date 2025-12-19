Axios: TikTok подписал сделку о продаже своего бизнеса в США

Указ об утверждении сделки был подписан Дональдом Трампом 5 сентября и предусматривает переход деятельности TikTok в США под контроль американского бизнеса. Документ закрепляет, что контрольный пакет и наибольшая доля будут принадлежать гражданам США, тогда как доля ByteDance не превысит 20%.