Автомобили стали менее доступными за 2025 год в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2025 года уровень инфляции составил 12,4% в годовом выражении, снизившись на 0,2 процентных пункта. Месячный рост цен ускорился до 0,8%. Сильнее всего подорожали продукты питания — на 1%, непродовольственные товары выросли в цене на 0,9%, а платные услуги — лишь на 0,3%.
В категорию непродовольственных товаров входят автомобили, покупка которых также стала дороже. Индекс розничных цен на автомобили в ноябре 2025 года составил 110,8 в среднем по Казахстану, что означает подорожание на 10,8% за год (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024 года). В текущем году индекс только повышался и держался выше 107,5. В 2024 году показатель не превышал 107 и активно снижался в первом полугодии, что свидетельствует об ускорении роста розничных цен на автомобили.
Однако не всё так однозначно. Годовой индекс потребительских цен на новые легковые автомобили отечественной сборки снижался: если в январе он был равен 122,9, то в ноябре — 100,9. В ноябре 2025 года цены на такие автомобили выросли всего на 0,9% по отношению к ноябрю 2024 года, тогда как в январе прирост составил 22,9%. Новые импортные автомобили подорожали на 8,7%, а подержанные иномарки подешевели на 0,3%.
Вместе с ростом цен на автомобили подорожали и запасные части, а также принадлежности для личного транспорта. В январе индекс розничных цен по этому показателю был равен 3,6%, а в ноябре достиг 5,5%. Существенное подорожание отмечается и в секторе горюче-смазочных материалов (ГСМ) — топлива и специальных жидкостей. В январе 2025 года индекс цен на ГСМ был 1,1%, а в ноябре вырос до 15,4%.
Таким образом, в 2025 году наблюдается подорожание автомобилей и сопутствующих расходов на запасные части и ГСМ. Однако потребительские цены на автомобили отечественной сборки снизились.