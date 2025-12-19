Автомобили стали менее доступными за 2025 год в Казахстане

В категорию непродовольственных товаров входят автомобили, покупка которых также стала дороже. Индекс розничных цен на автомобили в ноябре 2025 года составил 110,8 в среднем по Казахстану, что означает подорожание на 10,8% за год (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024 года). В текущем году индекс только повышался и держался выше 107,5. В 2024 году показатель не превышал 107 и активно снижался в первом полугодии, что свидетельствует об ускорении роста розничных цен на автомобили.