Стало известно, сколько денег выделит Евросоюз Киеву без российских активов

Участники саммита Евросоюза согласовали масштабный пакет финансовой поддержки Украине на ближайшие два года.

Участники саммита Евросоюза согласовали масштабный пакет финансовой поддержки Украине на ближайшие два года. Речь идет о сумме 90 млрд евро, которые планируется направить в 2026—2027 годах.

О достигнутой договоренности сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, указав, что решение было принято по итогам переговоров лидеров стран сообщества. При этом детали источников финансирования официально раскрыты не были.

В то же время озвученная сумма полностью совпадает с альтернативным планом Еврокомиссии, который предполагает привлечение общеевропейского займа. Этот механизм позволяет обеспечить финансирование Киева без конфискации замороженных российских активов.

Ранее источники в европейских структурах сообщали, что участникам саммита не удалось прийти к единому мнению по вопросу использования активов России. Ряд стран выступил против их прямой экспроприации, опасаясь юридических и экономических последствий.

Таким образом, согласованная поддержка Украины, по имеющимся данным, будет обеспечена за счет долговых инструментов Евросоюза, а не за счет средств, связанных с РФ.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
