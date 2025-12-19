Стало известно, сколько денег выделит Евросоюз Киеву без российских активов

Участники саммита Евросоюза согласовали масштабный пакет финансовой поддержки Украине на ближайшие два года. Речь идет о сумме 90 млрд евро, которые планируется направить в 2026—2027 годах.
О достигнутой договоренности сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, указав, что решение было принято по итогам переговоров лидеров стран сообщества. При этом детали источников финансирования официально раскрыты не были.
В то же время озвученная сумма полностью совпадает с альтернативным планом Еврокомиссии, который предполагает привлечение общеевропейского займа. Этот механизм позволяет обеспечить финансирование Киева без конфискации замороженных российских активов.
Ранее источники в европейских структурах сообщали, что участникам саммита не удалось прийти к единому мнению по вопросу использования активов России. Ряд стран выступил против их прямой экспроприации, опасаясь юридических и экономических последствий.
Таким образом, согласованная поддержка Украины, по имеющимся данным, будет обеспечена за счет долговых инструментов Евросоюза, а не за счет средств, связанных с РФ.
