Раскрыто, как Минфин решил усилить защиту сделок с жильем для россиян

Речь идет о счетах эскроу, применяемых при купле-продаже недвижимости, расчетах по договорам долевого участия, а также при заключении договоров строительного подряда. Повышение лимита страхового возмещения должно сделать механизм более универсальным и доступным для сделок с жильем более высокой стоимости.